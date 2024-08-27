Ankara'da Silah Kazası: Kamyonetteki İki Kişi Yaralandı

Başkentte otomobilinin içinde ateşlenen silahtan çıkan mermi yoldan geçen kamyonetteki iki kişiye isabet etti.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Amirliği önünde duran Ö.A. (40) bagajından silahını çıkardığı sırada silahın ateşlenmesi sonucunda çıkan mermi trafikte ilerleyen bir kamyonete isabet etti. Kamyonette bulunan F.G. (21) ve B.D. (28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ö.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Kafasından çok kan geliyordu"

Otomobilin arkasında silahtaki mermileri boşaltırken silahın ateşlendiğini aktaran Melih Kul, "Olay yerinde arkadaşlarımla oturuyorduk. Araçta ne olduğunu anlamak için o tarafa bakıyordum. Birden silah sesi geldi. Ne olduğunu anlamaya çalışırken aradan biraz zaman geçti. Camdaki kırığı fark ettik. Yukardan vurulan kişiler geldi, kafalarını tutuyorlardı. Birinin kafasından çok kan geliyordu, diğerinin de boynu yarılmıştı. O an çocuğun kafasından vurulduğunu anladım. Av tüfeğiyle oynarken arabanın içinde patlıyor ve yandan geçen arabanın içindeki 2 kişiye isabet ediyor. Olayın ardından polisi ve ambulansı çağırdık. Polisler ateş açılan aracı ve kamyoneti inceledi" diye konuştu.

"Her ikisi de ambulans ile hastaneye götürüldü"

İki kişinin silahın içindeki mermileri boşaltmaya çalışırken gördüğünü dile getiren Fatih Onat ise, "Bir anda silah patladı. O sırada aracın yanından geçen kamyonetteki bir kişi ensesinden vurulmuş. Şoföre de kan sıçramış. Kafasından kanlar akıyordu, çok şaşırdık görünce. Peçete uzattık pansuman yapması için. Yaralılar için ambulans çağırdık. Şoföre kurşun geldi mi bilmiyorum ama biz gördüğümüzde vurulan kişinin kanı şoföre sıçramış gibiydi. Her ikisi de ambulans ile hastaneye götürüldü" şeklinde konuştu. - ANKARA