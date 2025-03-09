Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti
Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş

Ankara'da Siber Suç Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında

Ankara'da Siber Suç Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kişisel bilgileri ele geçirme suçlarından aranan 5 kişiyi siber operasyonla yakaladı. JaNTİ isimli yasa dışı sorgu sistemi tespit edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu kapsamında vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirme suçlarından aranan 5 kişiyi eş zamanlı operasyonlarda yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen açık kaynaklarda yapılan siber devriye faaliyetleri ile yapılan sıkı takip kapsamında; vatandaşların kişisel bilgilerinin (ikamet adresi, yakınları, numarası, meslek bilgisi gibi) sorgulanabildiği JaNTİ isimli yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin kullandığı sunucular tespit edilerek dijital izler ortaya çıkartıldı. Somut olaylarda olduğu gibi dijital ortamda siber izlerin tespiti Jandarma tarafından başarılı şekilde yürütüldü. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube tarafından Ankara ilinde 5 şüpheliye toplam 5 adreste siber operasyon faaliyeti icra edildi. Faaliyet sonrasında şüpheliler yakalanarak dijital delillere el konuldu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların kişisel bilgilerinin ele geçirilmesine yönelik yapılan ilk operasyon olmadığı ve yakın zamanda birçok kez operasyon icra edildiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
img

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda
img

Polisten kilometrelerce kaçtı, yakalanınca böyle tepki gösterdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Yetim maaşı alabilmek için sahte boşanma yapanlar tespit edildi

Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda
ABD'de 5 dolara satılan oyuncak, Türkiye'de 1300 liraya satılıyor

ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış

Öcalan görüşmeler sürerken sessiz sedasız ameliyat olmuş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.