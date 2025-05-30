Ankara'da Seyir Halindeki Tofaş Araç Yandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki Tofaş araç yandı. Yanan aracı vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdüler.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara Yenimahalle Anadolu Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen Fiat Tofaş marka araç motor bölümünden alev aldı. Araç şoförünün yangını fark etmesi üzerine yolun kenarına park etti. Yanan aracı fark eden diğer sürücüler araçlarında bulunan yangın tüpleriyle müdahale ettiler. Motor bölümünden alev alan araç vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Tofaş marka araçta maddi hasar meydana geldi. Otomobil olay yerine çağrılan çekici ile sanayiye götürüldü. - ANKARA