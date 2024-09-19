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Ankara'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Ankara'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Ankara-İstanbul Karayolu Kızılcahamam mevkiinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, gece saat 02.30 sularında gerçekleşti ve korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da seyir halindeki tırda yangın çıktı. Alev alev yanan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Ankara- İstanbul Karayolu Kızılcahamam mevkiinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki tır bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölgede aksayan trafik yangının söndürülmesiyle normale döndü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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