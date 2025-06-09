Ankara'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Ankara'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
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Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde motor bölümünde Yangın çıktı. Sürücü ve vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araçta hasar oluştu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Karapürçek Mahallesi Bal AVM önünde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Vatandaşların sürücüyü uyarması üzerine otomobili yol kenarına park eden sürücü, alevlere müdahale etmek istedi. Vatandaşların ve sürücünün müdahalesi yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan otomobilde hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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