Ankara'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Karapürçek Mahallesi Bal AVM önünde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Vatandaşların sürücüyü uyarması üzerine otomobili yol kenarına park eden sürücü, alevlere müdahale etmek istedi. Vatandaşların ve sürücünün müdahalesi yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan otomobilde hasar meydana geldi. - ANKARA