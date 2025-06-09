Ankara'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Ankara'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Ankara'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Karapürçek Mahallesi Bal AVM önünde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Vatandaşların sürücüyü uyarması üzerine otomobili yol kenarına park eden sürücü, alevlere müdahale etmek istedi. Vatandaşların ve sürücünün müdahalesi yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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