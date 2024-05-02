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Ankara'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı

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Mamak'ta sabah saatlerinde seyir halindeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Paniğe neden olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ankara'da seyir halindeki minibüs, alev alev yandı.

Mamak'ta sabah saatlerinde seyir halindeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Paniğe neden olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ankara Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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