Ankara'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yiğit Bulut'un cenaze programı belli oldu

Yiğit Bulut'un cenaze programı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul'da

Süper Lig devinin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.