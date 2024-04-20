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Ankara'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Etimesgut ilçesi Topçu mahallesinde seyir halinde olan bir araç yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yaralanan olmadı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Etimesgut ilçesi Topçu mahallesinde Ahi Mesut bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir araç yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. 4 kişinin bulunduğu araçta yaralanan olmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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