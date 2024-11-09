Ankara'da Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Ankara'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Olay, Esenboğa Havalimanı istikametinde Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz nedeni bilinmeyen olaydan ötürü bir otomobil seyir halinde iken yanmaya başladı. Otomobilin motor bölümünden alevler çıktığını fark eden sürücü, araçtan inerek yardım çağırdı.

Ardından bulvar üzerinde hareket eden bir otomobilin sürücüsü, aracından inerek alev topuna dönen otomobile yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Henüz belirlenemeyen bir olaydan ötürü çıkan yangın dolayısıyla bulvarda trafik akışı tamamen durdu. Olaya itfaiye ekipleri tarafından da müdahale devam ederken, araç yangınının kontrol altına alınması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor. - ANKARA