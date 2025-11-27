Haberler

Ankara'da Sevgilisini Vuran Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Ankara'da, sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadını tabancayla başından vurarak öldüren 51 yaşındaki F. Y. gözaltına alındı. Olay, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir binada meydana geldi.

Ankara'da sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadını tabanca ile başından vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan bir binada meydana geldi. İddialara göre, F. Y. (51) ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Nurselen Gülaçtı (33) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine F. Y. tabanca ile Gülaçtı'yı başından vurdu. Vurulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırgan şahıs ise cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
