Ankara'da servis otobüsü yan yattı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Başkent Üniversitesi servis otobüsü demir bariyeri aşarak yan yatarken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağlıca Bulvarı'ndan Başkent Üniversitesine ait B.Ü. idaresindeki 06 C 0566 plakalı servis otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu demir bariyerlere aşarak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüs içerisinde bulunan 5 kişiden şoför ile bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.