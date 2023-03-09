Ankara'da servis aracı kazası: 6 öğrenci yaralandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde kaza yapan otomobille taksiye çarpamamak için manevra yapan servis aracı sitenin bahçesine girdi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde kaza yapan otomobille taksiye çarpamamak için manevra yapan servis aracı sitenin bahçesine girdi. Gerçekleşen kazada araçtaki 6 ortaokul öğrencisi yaralandı.
Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Şenyuva Mahallesi Defne Caddesi'nde gerçekleşti. F.P. yönetimindeki 26 DK 932 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen C.Ş. yönetimindeki 06 T 6861 plakalı taksiyle çarpıştı. Taksi ile aynı yönde giden 06 C 7071 plakalı servis midibüsünün sürücüsü H.D. kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine girdi. Kazada, midibüsteki 6 ortaokul öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA