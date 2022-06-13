Ankara'da selde kaybolan şahsın 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketi nedeniyle kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. Ankara'da yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketi nedeniyle kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 3 gündür aranan Ramazan Gök'ün (66) cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 4'e yükseldi Bölgede aralıksız arama kurtarma faaliyeti gerçekleştiren, AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ekipleri dere yatağında yapılan aramalarda Gök'ün cansız bedeninin bulunması ile Ankara'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. (Oğuzhan Halil Özbek - Mert Cerrahoğlu/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ankara'da selde kaybolan şahsın 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.