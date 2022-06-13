Ankara'da sel nedeniyle dereye düşen aracın çıkarılma anı kamerada Ankara'nın Altındağ ilçesinde sel nedeniyle dereye düşen aracın çıkarılma anı kameralara yansıdı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde sel nedeniyle dereye düşen aracın çıkarılma anı kameralara yansıdı. Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydan gelen gelen sel nedeniyle Tatlar Deresi'ne düşen aracın itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılma anı kameralara yansıdı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altındağ İtfaiye Ankara 3. Sayfa Haberler

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