Ankara'da sel nedeniyle dereye düşen aracın çıkarılma anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde sel nedeniyle dereye düşen aracın çıkarılma anı kameralara yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde sel nedeniyle dereye düşen aracın çıkarılma anı kameralara yansıdı.
Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydan gelen gelen sel nedeniyle Tatlar Deresi'ne düşen aracın itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılma anı kameralara yansıdı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa