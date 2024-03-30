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Ankara'da seçim nedeniyle trafiğe kapanacak yollar açıklandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle yarın başkentte trafiğe kapalı olacak yolları açıkladı.

Türkiye, yarın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandığın başına gidecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü ise yarın başkentte seçim nedeniyle kapalı olacak yolları duyurdu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ihlamur Caddesinin Atatürk Bulvarı ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümünün, Elgün Sokağın Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümünün, Ihlamur Sokağın tamamının, Kızılırmak Caddesinin Esat Caddesi ile Olgunlar Caddesi arasında kalan bölümünün, 9. Caddenin Bişkek Caddesi ile Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi arasında kalan bölümünün, 15. Caddenin 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan bölümünün, 11. Sokağın Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi ile 15. Cadde arasında kalan bölümünün, 1056. Sokağın tamamının, Tavuskuşu Sokağın Dikmen Caddesi ile Şehit Alaattin Saraçyakupoğlu Sokak arasında kalan bölümünün, Karşıyaka Sokağın Tavuskuşu Sokak ile Veznedar Sokak arasında kalan bölümünün, 2630. Sokağın tamamının, 2628 Sokağın tamamının, 2638 Sokağın 2639 Cadde ile 2628 Sokak arasında kalan bölümünün, 1730. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümünün,Necdet Evliyagil Sokağın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümünün, 1728. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümünün, 309. Caddenin 272. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümünün, 272. Caddenin 309. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümünün, 310. Sokağın 309. Cadde ile 272. Cadde arasında kalan bölümünün ve buralara bağlanan caddelerin/sokakların tamamı trafiğe kapatılacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik 3.Sayfa Haberler

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