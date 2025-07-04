Ankara'da Satırlı Kavga: 1 Yaralı

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Çankaya ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi satırla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki grup arasından çıkan satırlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Çankaya Bahçelievler 7'inci Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri satırla bir kişiyi başından yaraladı. Bir kişiyi yaralayan şahıslar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalaması için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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