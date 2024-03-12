Ankara'da Şarj Cihazının Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

Ankara'da bir apartman dairesinde, şarj cihazının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Sincan ilçesi Temelli Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde prizdeki şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Küle dönen evde ise maddi hasar oluştu. - ANKARA