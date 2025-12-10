Haberler

Eski sevgilisini bıçaklayarak öldüren şüpheli hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı bulunuyordu

Güncelleme:
Ankara'da saplantılı olduğu iddia edilen bir adam, eski sevgilisi Gülhan Taş'ı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli M.S. hakkında daha önce 4 kez uzaklaştırma kararı verilmişti. Olay sonrası tutuklama kararı çıkarıldı.

Ankara'da saplantılı olduğu iddia edilen kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli şahıs hakkında daha önce savcılık tarafından 4 kez uzaklaştırma kararı verildiği anlaşılırken, 1 kez de 'ısrarlı takip' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında saplantılı olduğu iddia edilen eski sevgilisi maktul Gülhan Taş'ı bıçaklayıp yaralayarak hayatını kaybetmesine sebep olan şüpheli M.S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

"Şüpheli hakkında daha önce 'ısrarlı takip' ve 'tehdit' suçlarından dava açılmış"

Yaşanan olay öncesinde Gülhan Taş'a yönelik eylemleri nedeniyle M.S. hakkında 2024-2025 yılları arasındaki farklı tarihlerde 4 ayrı uzaklaştırma kararı verildiği, ayrıca 'ısrarlı takip' ve 'tehdit' suçlarından 2024 yılında dava açıldığı anlaşıldı. Savcılık tarafından şüpheliye yönelik elektronik kelepçe tedbiri talebinin ise mahkemenin değerlendirmesinde olduğu öğrenildi. Olayın ardından bıçakla kendisine zarar veren şüpheli M.S.'nin ameliyata alındığı ve taburcu olmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayın geçmişi

Olay, Keçiören ilçesinin Yükseltepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Dün sabah işe gitmek için evinden çıkan maktul Gülhan Taş (30) kendisine saplantılı olduğu öne sürülen M.S. (38) tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırıldığı sırada kalbi duran kadın, yapılan müdahaleyle yeniden hayata dönmüştü. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Gülhan Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli M.S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
