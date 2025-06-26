Ankara'da Sahtecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu: 13 Kişi Tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahtecilik ve dolandırıcılık yapan 23 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişinin tutuklandığını açıkladı. Şahısların kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 11 müştekiden toplam 26 milyon 750 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sahtecilik ve dolandırıcılık yapan şahıslara açılan soruşturmada 13 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına yönelik soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında; kendilerini polis, savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 11 müştekiden toplam 26 milyon 750 bin lira menfaat temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilmişti. 23 şüpheli (H.C, G.B, İ.A, Y.Ö, A.D, H.T, G.C, S.M, E.Ö, M.G, F.D, İ.V, M.B, M.N.Ş, İ.C, M.Ç, F.Ş, Y.B, C.A, H.T, G.K, H.Ö ve M.H.G) hakkında 24 Haziran tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Şanlıurfa, Elazığ, Sivas, Kahramanmaraş, Düzce, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 şehirde operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı güvenlik tedbiri uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13 kişi tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması, 3 kişi hakkında cezaevinde olmaları nedeniyle tutuklama talebinin reddine, 3 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Tutuklama talebiyle sevk edilen ancak haklarında adli kontrol kararı ve tutuklama talebinin reddi kararı verilen şüpheliler yönünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmalara devam edildiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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