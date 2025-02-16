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Ankara'da Sahte Senet Çetesi Operasyonu: 17 Milyon TL Dolandırıcılık

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Ankara'da tehdit, şantaj ve sahte senetlerle 4 kişiyi 17 milyon TL dolandıran çeteye düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Ankara'da tehdit, şantaj ve sahte senetlerle 4 kişiyi 17 milyon Türk lirası dolandıran çeteye operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre 4 kişi, sahte senetler düzenlenerek ve zorla imzalattırılarak 17 milyon TL dolandırıldı. Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmaları sonucu operasyon düzenledi ve 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ve 170 mermi ele geçirildi. Silahlardan birisinin kısa menzilli 6.35 çapında iki mermi alan anahtarlık silahı olduğu tespit edildi. Şahıslar 2 gün gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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