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Ankara'da sahte kira sözleşmeleriyle göçmen kaçakçılığı operasyonu

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Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ibraz edilen sahte kira sözleşmeleriyle göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni alabilmeleri için düzenlenen sahte kira sözleşmelerinin Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ibraz ederek göçmen kaçakçılığının önünü açan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni alabilmeleri için düzenlenen sahte kira sözleşmelerinin Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ibraz ederek göçmen kaçakçılığının önünü açan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 110 kişi adına, bu kişilerin "kiracı" sıfatıyla yer aldığı kira sözleşmelerinin düzenlenmiş olduğu ve bu sözleşmelerin tamamında, 'yapı kullanma izin belgesi' bulunmayan ve inşaat halinde olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin işlemlerinse Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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