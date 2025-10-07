Ankara'da Sahte Elektronik İmza Operasyonu: 92 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte elektronik imza ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, 92 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleri ile e-imza vermeye yetkili şirketlere müracaat edilerek, sahte elektronik imza çıkartıp bu sahte e-imzalar ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretilmesine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme ve analizler sonucunda; yasa dışı yollarla sahte üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

Bu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Ekim tarihinde 22 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 92 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği belirtildi. - ANKARA