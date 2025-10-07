Haberler

Ankara'da Sahte Elektronik İmza Operasyonu: 92 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 92 şüpheli, sahte elektronik imza ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretmekten gözaltına alındı. 125 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte elektronik imza ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, 92 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleri ile e-imza vermeye yetkili şirketlere müracaat edilerek, sahte elektronik imza çıkartıp bu sahte e-imzalar ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretilmesine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme ve analizler sonucunda; yasa dışı yollarla sahte üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

Bu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Ekim tarihinde 22 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 92 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yanı başında kanlı çatışma! Bilanço her dakika ağırlaşıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Trabzon'un ardından bir il daha alarma geçti! Balıkçılar buldu, inceleme başlatıldı

Türkiye diken üstünde! Bir şehirde daha görüldü, ekipler düğmeye bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.