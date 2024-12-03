Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Suriye'de 'Meksika Açmazı': MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi

MİT'in özel operasyon ekibi tam kadro sahaya indi
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Ankara'da Sahte Dolar Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Sahte Dolar Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte 50 ve 100'lük banknot dolarları piyasaya süren 5 şüpheliden 4'ünü yakaladı. Üzerlerinden 20 bin sahte ABD Doları ve uyuşturucu madde çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte 50 ve 100'lük banknot dolarları piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü üzerlerinde 20 bin sahte ABD Doları ve uyuşturucu madde ile yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Y.C isimli şüpheli ile birlikte hareket eden şüpheli şahısların sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları tespit edildi. 5 şüpheli hakkında 3 Aralık tarihinde çıkarılan yakalama kararı sonucu 4 şüpheli yakalanmış bir şüphelinin yakalanma çalışması devam ediyor.

Şüpheli şahıslar üzerinden toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.