Ankara'da Sağanak Yağmur Sele Neden Oldu

Ankara'da Sağanak Yağmur Sele Neden Oldu
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Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına, bazı caddelerde su birikintileri oluşturdu ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele neden oldu.

Başkentte sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. Ankara, akşam saatlerinde baş gösteren gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girdi. Şiddetli yağış, caddelerde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı alt geçitlerin su altında kalmasına yol açtı. Su birikintisi olan yollarda ise ulaşım durma noktasına geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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