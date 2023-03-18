Ankara'da sağanak yağış ve dolu sonrası sokaklar dereye döndü
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Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak sonucu şehrin çeşitli bölgelerinde su birikintileri ve su basmaları yaşandı.
Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak sonucu şehrin çeşitli bölgelerinde su birikintileri ve su basmaları yaşandı.
Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan dolu, sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şehirde yer yer trafik sorunu yaşanırken, dolu nedeniyle bazı noktalar kısa sürede beyaza büründü, cadde ve sokaklar su ile doldu. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa kapalı alanlara sığındı.
Şehrin çeşitli bölgelerinde dolu ve yağmur aralıklarla sürüyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa