Ankara'da sel ekili arazileri vurdu - Haberler

Ankara'da sel ekili arazileri vurdu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da sel ekili arazileri vurduANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu.
Ankara'da sel ekili arazileri vurdu
ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu.
Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yüzünden Polatlı'da soğan ve buğday ekili tarlalar zarar gördü. Özellikle, Şeyhali köyünde sel etkili oldu.
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa