Ankara'da sel ekili arazileri vurdu - Haberler

Ankara'da sel ekili arazileri vurdu

ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu.

Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yüzünden Polatlı'da soğan ve buğday ekili tarlalar zarar gördü. Özellikle, Şeyhali köyünde sel etkili oldu.