Ankara'da Sağanak Yağış Trafiği Aksattı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden olurken, vatandaşlar yetkililere seslendi.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti.

Öğle saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden oldu. Bulvarda kilometrelerce araç trafiği yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaş Hakan Çevik ise yetkililere seslenerek, "Burası her yağmur yağdığında göl oluyor. Her araç geçtiğinde trafik kitleniyor. 2-3 saat yollarda çilekeş oluyoruz. 4-5 senedir burası böyle, ne altyapısı ne bir şeyi var. Sanayi içerisinde dükkanlar kapattı, çalışmıyorlar şu anda. Dükkanlar su altında kaldı. Altyapı yapılması gerekiyor" dedi. - ANKARA