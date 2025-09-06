Haberler

Ankara'da Sağanak Yağış Trafiği Aksattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da etkili olan sağanak yağış, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafik aksaklıklarına yol açtı. Vatandaşlar, altyapı eksikliklerine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden olurken, vatandaşlar yetkililere seslendi.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti.

Öğle saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden oldu. Bulvarda kilometrelerce araç trafiği yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaş Hakan Çevik ise yetkililere seslenerek, "Burası her yağmur yağdığında göl oluyor. Her araç geçtiğinde trafik kitleniyor. 2-3 saat yollarda çilekeş oluyoruz. 4-5 senedir burası böyle, ne altyapısı ne bir şeyi var. Sanayi içerisinde dükkanlar kapattı, çalışmıyorlar şu anda. Dükkanlar su altında kaldı. Altyapı yapılması gerekiyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ATM'lere yeni kısıtlama geldi, giden eli boş dönmeye başladı

ATM'lerde yeni kısıtlama! Giden eli boş dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.