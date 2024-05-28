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Ankara'da sağanak yağış sonrası Zir Vadisi'nde yol kapanması

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Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan Zir Vadisi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası yola düşen kayalar trafiğin durmasına neden oldu. Ekipler yolun açılması için çalışmalara başladı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan Zir Vadisi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası yola düşen kayalar trafiğin durmasına neden oldu.

Ankara'da etkili olan sağanak sebebiyle, Sincan'da bulunan Zir Vadisi'ndeki tepelerden kopan kayalıklar yolun kapanmasına neden oldu. Ekipler tarafından yolu açma çalışmalarına başlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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