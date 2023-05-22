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Ankara'da sağanak yağış sonrası sel meydana geldi

Ankara'da sağanak yağış sonrası sel meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da sağanak yağış sonrası sel meydana geldi Ankara'nın Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da sağanak yağış sonrası sel meydana geldi

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, araç sürücüleri yollarda mahsur kaldı.

Ankara'nın Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Özellikle Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde etkili olan yağış cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Ankara-Samsun karayolu selden etkilendi. Trafik durma noktasına geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elmadağ Ankara Bala 3. Sayfa Haberler

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