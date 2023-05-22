Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu

Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar yollarda kaldı.

Ankara'nın Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar yollarda kaldı.

Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. İlçelerde cadde ve yollar biriken yağmur suyuyla göle dönerken, bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Ankara-Samsun karayolu da selden etkilenerek, yoldaki trafik durma noktasına geldi. - ANKARA

Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elmadağ Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title