Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu

Ankara'nın Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar yollarda kaldı.

Ankara'nın Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar yollarda kaldı.

Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. İlçelerde cadde ve yollar biriken yağmur suyuyla göle dönerken, bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Ankara-Samsun karayolu da selden etkilenerek, yoldaki trafik durma noktasına geldi. - ANKARA