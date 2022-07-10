Ankara'da sağanak yağış etkili oldu Ankara'da sağanak yağış etkili oldu Ankara'da dün akşam saatlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası oluşan sel birikintilerinde bazı sürücüler hareket etmekte zorlandı. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu ANKARA - Ankara'da dün akşam saatlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası oluşan sel birikintilerinde bazı sürücüler hareket etmekte zorlandı. Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonra Sincan ve Etimesgut ilçelerinde etkili oldu. Etimesgut ve Sincan ilçesinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağış sonrası oluşan su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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