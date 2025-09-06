Haberler

Ankara'da Sağanak ve Dolu Yağışı Trafikte Aksamalar Yarattı

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, yollarda su taşkınlarına neden olarak sürücülere zor anlar yaşattı. Anadolu Bulvarı'nda trafikte aksamalar meydana geldi.

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Anadolu Bulvarı'nda trafikte aksamalar meydana geldi. Aniden etkili olan yağış cadde ve sokaklarda su taşkınlarına sebep olurken, bazı yollar göle döndü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
