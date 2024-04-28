Ankara'da Sağanak ve Dolu Yağışı
Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, doluya dönüştü. Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü ve taşkınlar meydana geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.
Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi. - ANKARA