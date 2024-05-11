Ankara'da Sağanak ve Dolu Ulaşımı Aksattı

Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ulaşım aksadı, tarım alanları beyaza büründü.

Ankara'da başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Tarım alanları beyaza büründü.

Şehir içi ulaşım güçlükle yapılırken Etimesgut ilçesine bağlık Yapracık Mahallesi'nde göle dönen bir yolda vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Ankara Valiliği de yağışa karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. - ANKARA