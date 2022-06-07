Sağanak sonrası mahsur kalan 100'ü aşkın kişiden 11'i yaralı olarak kurtarıldı - Haberler

Sağanak sonrası mahsur kalan 100'ü aşkın kişiden 11'i yaralı olarak kurtarıldı Sağanak sonrası mahsur kalan 100'ü aşkın kişiden 11'i yaralı olarak kurtarıldı Ankara'da sağanak sonrası sel baskınının yaşandığı bir iş yerinde mahsur kalan 100'ü aşkın kişi kurtarılırken 11'inin yaralı olduğu öğrenildi. Sağanak sonrası mahsur kalan 100'ü aşkın kişiden 11'i yaralı olarak kurtarıldı ANKARA - Ankara'da sağanak sonrası sel baskınının yaşandığı bir iş yerinde mahsur kalan 100'ü aşkın kişi kurtarılırken 11'inin yaralı olduğu öğrenildi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayii Bölgesi'nde sağanak yağış sonucu birçok iş yeri ve araç sular altında kalmıştı. Yaşanan sağanak sonrası bir işyerinde su baskını sonucu 100'ü aşkın kişi mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda mahsur kalanların kurtarıldığı, 11 kişinin ise yaralı olduğu öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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