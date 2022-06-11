Başkent'te sağanağın bilançosu ağır oldu - Haberler

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Başkent'te sağanağın bilançosu ağır oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te sağanağın bilançosu ağır oldu Ankara'da öğleden sonra etkisini artıran yağışın sağanağa ve fırtınaya dönüşmesi hayatı felç etti.

Başkent'te sağanağın bilançosu ağır oldu

ANKARA - Ankara'da öğleden sonra etkisini artıran yağışın sağanağa ve fırtınaya dönüşmesi hayatı felç etti. Şehrin farklı noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Etkisini artıran yağış caddeleri sular altında bırakırken, vatandaşların ise zor anlar yaşamasına neden oldu.

Ankara'da öğlen saatlerinde başlayan yağış önce sağanağa ardından da fırtınaya neden oldu. Metrekare başına düşen 20 kilogram yağış, hayatı olumsuz etkilerken vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu. Kentin çeşitli noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı. Fırtınanın etkisiyle birlikte devrilen ağaçlar otomobillerin üzerine düşerken, başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şehrin en yoğun noktalarında olan Sıhhiye Köprüsü'nde oluşan metrelerce su birikintisi araç geçişini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan yağış ile ilgili açıklama

Meydana gelen yağış ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan İçişleri Bakanlık Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise şu ifadelere yer verdi:

"Saat 16: 00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

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