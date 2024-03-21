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Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı

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Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Başkent'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızılcahamam Çamlıdere Ankara Hava Durumu Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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