Ankara'da Rüşvet Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen rüşvetle ilgili operasyonda, 33 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyon, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda gerçekleşti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda r'üşvet almak-vermek' suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 33 süpheliden 9'u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
