Ankara'da Rüşvet Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; ilgili Bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin yapılan tespitler üzerine, başlatılan soruşturma kapsamında; 32 şüpheli hakkında 'rüşvet almak-vermek'-'rüşvete aracılık etmek' suçlarından Ankara merkezli olarak eş zamanlı olarak gözaltı kararı verilmiş olup, 27 şüpheli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA