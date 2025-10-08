Haberler

Ankara'da Rüşvet Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltında

Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, 32 şüpheli hakkında rüşvet alma, rüşvet verme ve rüşvete aracılık etme suçlarından gözaltı kararı verildi. 27 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; ilgili Bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin yapılan tespitler üzerine, başlatılan soruşturma kapsamında; 32 şüpheli hakkında 'rüşvet almak-vermek'-'rüşvete aracılık etmek' suçlarından Ankara merkezli olarak eş zamanlı olarak gözaltı kararı verilmiş olup, 27 şüpheli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

