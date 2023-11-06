Ankara'da Ruhsatsız Tüfekle Saldırı: Saldırgan Yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan olayda, İ.B. isimli saldırgan, tartıştığı husumetlisini ruhsatsız tüfekle bacağından vurduktan sonra kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan saldırgan gözaltına alındı. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Ankara'da tartıştığı husumetlisini ruhsatsız tüfekle vuran saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Sincan'da meydana gelen olayda İ.B., tartışma yaşadığı husumetlisi İ.Ç.'yi ruhsatı olmayan pompalı tüfekle bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, İ.B.'yi suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İ.Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. - ANKARA