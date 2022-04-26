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Ankara'da restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, saat 18.30 sularında Çankaya ilçesi Söğütözü Caddesinde bulunan bir restoranın bacasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Alevleri fark eden çalışanlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybının ve yaralının bulunmadığı öğrenildi. Alevler restoranda hasara yol açarken kısa süreli panik oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Söğütözü, Çankaya, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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