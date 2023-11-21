Ankara'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı

ANKARA'da restorana giren bir grup, müşteri olarak oturan bir başka gruba silahla ateş etti. 2 kişinin yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da restorandaki gruba yapılan silahlı saldırı kamerada

ANKARA'da restorana giren bir grup, müşteri olarak oturan bir başka gruba silahla ateş etti. 2 kişinin yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 20 Kasım dün saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir grup tabancalarla masada müşteri olarak oturan diğer gruba ateş etti. Grup daha sonra restorandan çıkarak uzaklaşırken gruptakilerden birisi geri dönüp tekrar ateş etti ve kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan S.S. olduğu iddia edildi.

Öte yandan, restorandaki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.