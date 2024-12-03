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Ankara'da Restorana Saldırı: Çalışanlar Darp Edildi

Ankara'da Restorana Saldırı: Çalışanlar Darp Edildi
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Ankara'da bir balık restoranında yaşanan tartışma sonrası, eski işveren M.A. ve beraberindekiler, çalışanları sopa ve sandalyelerle darp etti. Olayın ardından restoran sahibi Gözde G., sürekli tehdit edildiklerini belirtip şikayetçi oldu.

Ankara'da tartıştığı eski işçisinin restoranını beraberindeki kişilerle basan şahıs, çalışanları sopa ve sandalyelerle darp darp etti. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili konuşan işletme sahibi sürekli tehdit edildiklerini ileri sürdü.

Olay, önceki gün Çankaya'daki bir balık restoranında meydana geldi. İddialara göre, Gözde G. (22), M.A.'nın işlettiği alkollü mekanda garson olarak işe başladı. Gözde G., sadece bir gün çalıştığı iş yerinden istemediği muamelelere maruz kaldığı iddiasıyla ayrılmak istedi. Çalıştığı günün parasını almak isteyen Gözde G. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Sadece bir gün çalışanlara para ödemeyeceğini söyleyen M.A., Gözde G.'yi tehdit etmeye başladı. Daha sonra M.A., beraberindekilerle Gözde G.'nin yeni açtığı balık restoranına gitti. Dükkana maddi hasar veren saldırganlar işçileri de sopa ve sandalyelerle darp edip araçla bölgeden ayrıldı. Günlerdir kendisinin ve çalışanlarının tehdit edildiğini söyleyen Gözde G. ise M.A. ile yanındaki kişilerden şikayetçi oldu.

"7 bin lira alacağım vardı"

Olayla ilgili konuşan Gözde G., "Üç gün çalışmak için yanlarına gitmiştim. Alkollü restoran işletiyorlardı. Ben de orada garson olarak işe başlamıştım. Müşterilerle aynı masaya oturtmaya çalıştılar. Bu işi yapamayacağımı anladım. Çalıştığım günün parasını isteyip işe devam etmeyeceğimi söyledim. Beni tehdit ettiler. Sadece bir gün çalıştığım için paramı vermeyeceklerini söylediler. 7 bin lira alacağım vardı. Ardından dükkanımı basmışlar. İçerideki arkadaşlarımı dövmüşler. Sonra beni arayıp, 'Dükkanına git ve oradakilerin haline bak, Sana artık huzur yok' dediler. Dükkanımdan çıkmamı istiyorlar. Şikayetçi oldum hepsinden. İçeriye 5 kişi girmişler, toplamda 9 kişilerdi. Müşteri kaybım oldu. Tekrar gelmelerinden korkuyorum" dedi.

"'Sizi burada çalıştırmayacağız, bir dahaki sefere daha farklı geleceğiz' dediler"

Restoran çalışanlarından Serdal Ç., "Bağırma sesleri duydum ve yukarıya çıktım. İçerideki insanlara saldırdılar. Arkadaşımı döverek dışarıya çıkardılar. Bana da saldırdılar. Dayak yiyen misafirimizin durumu iyi değil. Hem tehdit altındayız hem de zararımız büyük. 'Sizi burada çalıştırmayacağız, bir dahaki sefere daha farklı geleceğiz' dediler. Şikayetçi olduk, darp raporu aldım" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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