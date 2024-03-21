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Ankara'da refüjü aşan otomobilin karşı şeride çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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Ankara'da refüjü aşan otomobilin karşı şeritten gelen araca çarptığı kazada ağır yaralanan 2 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Ankara'nın Samsun Yolu Elmadağ Lalabel mevkiinde, 06 BTR 772 plakalı otomobil, Ankara istikametinden Samsun istikametine ilerlerken Elmadağ Lalabel mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen 06 CYC 597 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elmadağ Samsun Ankara Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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