Ankara'da Psikolojik Sorunları Olan Bir Kişi Evin Ateşe Verdi, 1 Yaralı

Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 55 yaşındaki A.E., evini ateşe verdi. Olayda bir kişi yaralanırken, bina sakinleri A.E.'nin tehditleri nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını ifade etti.

Ankara'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi evini ateşe verdi, olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Mamak ilçesinin Şirintepe Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 6. katında yaşayan 55 yaşındaki A.E.'nin dairesini ateşe verdiği iddia edildi.

İddiaya göre akıl sağlığı yerinde olmadığı öne sürülen A.E.'nin daha önce de apartman sakinlerini tehdit ettiği belirtildi. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinleri, can güvenliklerinin olmadığını ifade ederek, dairesini ateşe verdiği öne sürülen A.E.'nin kendilerini sürekli tehdit ettiğini dile getirdi. Bina sakinleri yetkililere çağrıda bulunarak gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Bütün apartmanı, mahalleyi tehdit etmişti"

Evini yakan şahsın psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Nesimi Öcal, "Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yanan daire kapı komşumuz. Yangını ilk çocuğum hissetti, baba çatıdan sesler geliyor dedi. Ben de ses gelemez, kapalı her yer dedim. Daha önce şahsın binamızın önünde binayı yakacağım, insanları keseceğim, tehditlerini duymuştum. Hemen dairemden çıktım, yanan dairenin kapısının önüne doğru gittim. Kapı deliklerinden siyah dumanın yüzüme doğru geldiğini hissettim. Daha sonra aşağı indim, binanın ana gazını kapattım. Komşulara bağırdım, itfaiye haber verin, yangın var, bana yardım edin diye bağırdım. Ondan sonra dışarı çıktık, itfaiye araçları geldi. Polis ekipleri geldi, güvenlik önlemleri aldılar, olay bu şekilde yaşandı. Evini yakan şahsın ruhsal sıkıntıları vardı. Eşi ölmeden önce eşiyle çok kavga ederdi, iki günde bir eve polis gelirdi. Eşi öldükten sonra kızını kabul etmedi, sokağa attı kızını. Evinde kedi beslemeye başladı, kedilerle konuşuyordu. Bütün apartmanı, mahalleyi tehdit etmişti. Karşı binadaki küçük çocuğu babasının yanında, senin çocuğunu iki gün sonra keseceğim, doğrayacağım diye tehdit etmişti. Ruhsal sorunları olduğu için böyleydi" dedi.

"Binadaki ve sokaktaki hiç kimsenin can güvenliği yok"

Apartman sakinleri olarak can güvenliklerinin olmadığını ifade eden apartman sakini Mehmet Hökerek, "Şahıs evini yaktıktan sonra elinde bıçakla balkonun köşesinde bekliyormuş. Bunu sonradan itfaiyeci arkadaşlar içeri girdiğinde öğrendik. İtfaiyeci arkadaşa bıçakla saldırmış, itfaiyeciler bıçağı elinden almış. Şahsın ruhsal sıkıntıları var. Burada tehdit etmediği insan kalmadı. Biz eşimizi, çocuğumuzu merdivenlerde tek başına bırakamıyoruz, gece gündüz takip ediyoruz. Çünkü şahsın ne yapacağı belli değil. Yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu binadaki ve sokaktaki hiç kimsenin can güvenliği yok. Tekrar geldiği zaman daha kötü şeylerle karşılaşabiliriz" diye konuştu. - ANKARA

