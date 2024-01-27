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Ankara'da Proje Tanıtımı Nedeniyle Yollar Kapatılacak

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek proje tanıtım ve bilgilendirme toplantısı nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek proje tanıtım ve bilgilendirme toplantısı nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" programı nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı. Açıklamada, "27 Ocak 2024 tarihinde saat 17.00'den itibaren program bitimine kadar ihtiyaç duyulması halinde; Cumhuriyet Caddesinin; Talatpaşa Bulvarı ile İstanbul Caddesi arasında kalan bölümü ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamını çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağından vatandaşlarımızın mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını basına ve kamuoyuna duyurulur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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