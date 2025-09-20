Ankara'da Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açıldı

Ankara'da gece saatlerinde pompalı tüfekle havaya ateş şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Özgün Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen iki şüpheli, otomobil içinden pompalı tüfekle havaya iki el ateş açtı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmazken, polis firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA