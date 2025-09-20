Haberler

Ankara'da Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki şüpheli, otomobil içinden pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olay sonrası polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'da gece saatlerinde pompalı tüfekle havaya ateş şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Özgün Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen iki şüpheli, otomobil içinden pompalı tüfekle havaya iki el ateş açtı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmazken, polis firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı

Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.