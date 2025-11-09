Ankara'da Polisten Kaçan Ticari Araçta Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Ankara'da sabit yol uygulamasında polisten kaçan bir ticari araç yakalandı. Araçta 1,567 adet uyuşturucu hap bulundu ve 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerince gerçekleştirilen sabit yol uygulamasında, dur ihtarına uymayarak kaçan bir ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta bulunan şüpheliler B.Y.Y., K.C.Y., E.D. ve E.N.K. gözaltına alınırken, yapılan aramada bin 567 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y.Y. ve K.C.Y., çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA