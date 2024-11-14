Ankara'da Polisi Eşini Öldürüp İntihar Etti

Eşini öldürüp intihar eden polisin komşusu: "Önce eşinin başına ateş etmiş, sonrada kendisine sıkmış"

ANKARA - Ankara'da eşini beylik tabancısıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden polisin komşusu: "Önce eşinin başına ateş etmiş, sonrada kendisine sıkmış. Kavga ettiklerinde daha önce hiç denk gelmedim" dedi.

Olay, dün akşam 21: 00 sıralarında Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'nde yer alan polis lojmanlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Ş.K.'yı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihara kalkışan K.K., ağır yaralı halde hastaneye kaldırdı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan K.K. ile öldürdüğü eşinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"Önce eşinin başına ateş etmiş, sonrada kendisine sıkmış"

Olayla ilgili konuşan komşu Süreyya Baran: "Akşam saatleriydi. Polis araçları ve ambulanslar geçmeye başladı. Çok kalabalıktı. Ambulans birisini götürüyordu. Ekipler uzun süre içeride kaldı. Ölen kadını da götürdüler. Saldırgan önce eşinin başına ateş etmiş, sonrada kendisine sıkmış. Kavga ettiklerinde daha önce hiç denk gelmedim. Muhtemelen ilk kez oldu"