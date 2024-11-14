Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Polisi Eşini Öldürüp İntihar Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir polis memuru görevi esnasında bilinmeyen bir nedenle eşini öldürüp intihar etti. Olayla ilgili komşularından alınan ifadelerde, kavganın daha önce hiç yaşanmadığı belirtildi.

Eşini öldürüp intihar eden polisin komşusu: "Önce eşinin başına ateş etmiş, sonrada kendisine sıkmış"

ANKARA - Ankara'da eşini beylik tabancısıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden polisin komşusu: "Önce eşinin başına ateş etmiş, sonrada kendisine sıkmış. Kavga ettiklerinde daha önce hiç denk gelmedim" dedi.

Olay, dün akşam 21: 00 sıralarında Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'nde yer alan polis lojmanlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Ş.K.'yı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihara kalkışan K.K., ağır yaralı halde hastaneye kaldırdı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan K.K. ile öldürdüğü eşinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"Önce eşinin başına ateş etmiş, sonrada kendisine sıkmış"

Olayla ilgili konuşan komşu Süreyya Baran: "Akşam saatleriydi. Polis araçları ve ambulanslar geçmeye başladı. Çok kalabalıktı. Ambulans birisini götürüyordu. Ekipler uzun süre içeride kaldı. Ölen kadını da götürdüler. Saldırgan önce eşinin başına ateş etmiş, sonrada kendisine sıkmış. Kavga ettiklerinde daha önce hiç denk gelmedim. Muhtemelen ilk kez oldu"

Ankara'da Polisi Eşini Öldürüp İntihar Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı

Beştepe'deki kritik zirve başladı! 'Öcalan' çıkışı sonrası ilk görüşme

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü? MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.